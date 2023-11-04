ضمن جولته بالإسماعيلية..جلسة حواربة لوزير الرياضة مع شباب جامعة قناة السويس

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لقاء مفتوح مع شباب جامعة قناة السويس، بحضور والدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وعمداء ورؤساء أقسام جامعة قناة السويس.

استمع وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء الى شباب الجامعة وناقش معهم فى حوار مفتوح العديد من القضايا الراهنة فى مختلف المجالات وتناول اللقاء الحديث عن المبادرات والمشروعات الشبابية والتى تتولي وزارة الشباب والرياضة تنفيذها فى مختلف المحافظات فضلا عن المقترحات الخاصة بتطوير هذه المبادرات من وجهة نظر الشباب أنفسهم وسبل التمويل اللازم لتنفيذ المئات من مبادرات من خلال الشراكات طويلة الأجل مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال كلمته اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حرصه دائما للاستماع لأفكار واراء الشباب المصري، مؤكدا ان الشباب هم وقود المجتمع وهم المحرك والدافع التي تنهض به الأمم.

واشار الوزير ان الدولة المصرية في الفترة الحالية وبتوجيهات مباشرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعي دائما إلى الاستماع للشباب المصري ومعرفة متطلباتهم من أجل تلبيتها، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل في مسارات مختلفة للشباب المصري، حيث تستمع إلى افكار الشباب المصري وافكارهم الابداعية وما يريده الشباب من جهة، كما تعمل من جهةٍ أخري على تطوير قدرات الشباب المصري وتنميتها من خلال توفير دورات تدريبية وورش عمل، بالاضافة الى العمل على اقامة ملتقيات توظيف للشباب والتي من شأنها تقليل معدلات البطالة، ودمج الطاقات والافكار الابداعية الكبيرة لدي الشباب في المجالات العلمية والتي تؤثر بالايجاب على نهضة الفرد والمجتمع.

فيما حرص وزير الشباب والرياضة على دعم الشباب وحثهم بصفة دائمة للاستثمار في انفسهم وتطوير قدراتهم وامكانياتهم في مختلف المجالات، ليكونوا شبابا متفردين في ما يعملون ليتفقوا خلال مسيرتهم.

ومن جانبه، تقدم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم للتواصل مع الشباب المصري في جميع المحافظات بالاضافة الى دعمهم ومساندتهم بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف دائما داعمة للشباب المصري وتساندهم مؤكدا أن الدولة المصرية تشدد على بذل أقصى جهد ممكن لتوعية الشباب بالشكل الكافي لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، واكتشاف المواهب والموهبين ورعايتهم.



ويعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات مفتوحة مع الشباب فى جميع المحافظات بشكل دوري لمناقشتهم حول مختلف القضايا وخاصة ما يتعلق ببرامج ومشروعات تمكين الشباب فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومناقشة مقترحات ومساهمات الشباب فى المبادرات التى تنفذها الوزارة فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية

من المقرر أن يستكمل الوزير جولته بمحافظة الإسماعيلية اليوم بعدد من الزيارات للمنشآت فى مراكز الشباب والأندية للإطلاع على أعمال التطوير والانشاءات الجديدة بالمحافظة.