عمومية الريشة الطائرة تعتمد جدول الأعمال بالإجماع

عقدت مساء اليوم السبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للريشة الطائرة بقاعة مبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

وخلال الاجتماع تم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل في المرحلة المقبلة وتقرير مراقب الحسابات، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023/2024، وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال عام 2022/2023.

وشهد الاجتماع حضور 9 أعضاء من إجمالي 11 هيئة يحق لهم التواجد في الجمعية العمومية، وتواجدت أندية "الزهور - نادي هليوليدو - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - الشمس - هليوبوليس - نادي بني سويف - نادي معلمين ببا الرياضي - نادي معلمين بني سويف الرياضي".

وحضر الجمعية العمومية اليوم الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد ومحمد كمال نائب الرئيس وشهاب يحيى والمخرج وليد الكسار والمهندس كريم شديد، أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الأندية

فيما تغيب ناديي "يخت الجيزة - منتخب السويس".

وحضر أشرف جمال مندوبا عن الجهة الإدارية، ومصطفى عبد المنعم مندوبا عن اللجنة الأولمبية المصرية.

وتوجه الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بالشكر لجميع الحضور في الجمعية العمومية اليوم، وللأندية ولكل من يساهم في نشر رياضة الريشة الطائرة في مختلف أنحاء الجمهورية وحث الجميع على مواصلة الانتصارات والنجاحات خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لا تبخل علينا بكافة أنواع الدعم والمساندة في ظل توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.