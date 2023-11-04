بنتيجة 14-0.. براعم الزمالك يواصلون الانتصارات في بطولة منطقة الجيزة

اكتسح فريق البراعم بنادي الزمالك مواليد 2011، نظيره شباب البكاري، بنتيجة 14-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف، في مقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لـ دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من محمد وحيد ثلاثة أهداف "هاتريك" ومالك أسامة نبيه "هدفان" وياسين محمد علي "هدفان" وعمار حسن "هدفان"، وعمر علي وفهد مجدي وتيمور هشام ومحمد محسن وزياد محمد صابر بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق زمالك 2011 كلا من؛ إيهاب رفاعي مديرا فنيًا، أحمد عادل مدربًا مساعدا ومصطفي البيباني مدربًا لحراس المرمى، خالد قناوي اخصائيا للتأهيل و الإصابات.