خطوات إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023

تعد بطاقة التموين من الخدمات المهمة التي تقدمها الدولة للمواطنين حيث توفر من خلالها السلع الاستهلاكية التي يحتاجها كل بيت مصري، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق، باستخدام النقاط من على بطاقة التموين.

ولإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يوضح صدى البلد خطوات تمكن المواطن من إضافة المواليد الجدد لديهم، وهي كالآتي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية

اضغط على أيقونة التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.

اختيار الصفة ضم أبناء.

اختر كلمة إضافة.

هناك مجموعة من الشروط لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية منها:

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. ويبحث الكثير من المواطنين على عملية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين؛ لمعرفة الشروط اللازمة التي تمكنهم من استكمال أوراقهم للدخول على موقع دعم مصر التمويني للاستفادة من إنهاء كل ما يخص بطاقة التموين بشكل سليم وسريع، وفقا لما أعلنته وزارة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين من الموضوعات التي تحرص الأسر المصرية للاستعلام عنها لمعرفة طريقة إضافة مواليدهم الجدد في ضوء مجموعة الشروط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أوراق إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث أوضحت «التموين» إمكانية إضافة المواليد عبر الإنترنت عن طريق بوابة مصر الرقمية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ومع البحث عن إضافة المواليد على بطاقة التموين، وكيفية استخدام موقع دعم مصر التمويني عبر محرك البحث جوجل ، لا بد من معرفة التفاصيل التالية:

أوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل الموضحة خلال هذا الرابـط.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

أوضحت الوزارة أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

وأكدت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

- الدخول على بوابة مصر الرقمية .

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

- بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة».

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين في بيانات سابقة، أنه يحق للمواطن إدخال طلب واحد لـ إضافة المواليد والأشخاص الموجودين على بطاقة التموين، وفي حال العثور على أكثر من طلب؛ سيتم حذف جميع الطلبات.

ويتعين على المواطن اتباع مجموعة من الخطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية منها:

1- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء

2- يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

3- ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

4- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافة المواليد نحددها في السور التالية:

- من بين الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط إلا يقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- من بين الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين، هي: الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، الخاصة بإضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا لهم، والذي يتضمن: