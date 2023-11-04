كفاية بقى.. رسالة مؤثرة من مخرج شهير بعد وفاة عائلته في القصف الإسرائيلي

أعلن الكاتب والمخرج رياض عبد الرحمن عن تلقيه نبأ استشهاد زوجته وابنائه وبعض من بناته وعائلته إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووجه رياض عبد الرحمن، رسالة عبر فيديو نشرته وزارة الثقافة الفلسطينية قائلا :" كفاية بقي يجب ان تقف هذة الجرائم والمجازر يقجب على العالم اتخاذ قرارات بوقف القصف الاسرائيلي ".

أعلنت صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية عن وفاة فنان شهير وزوجته وبعض اطفاله نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

واستشهد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض اطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

فلسطين :

أعلنت أسرة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن استشهاد نجلها إبراهيم بعد ساعات من استشهادها.

وكانت أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كامن من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن كتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".