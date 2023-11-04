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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يكتسح الترجي مطروح بنتيجة ثقيلة في بطولة دورى منطقة الجيزه

نادي زد
نادي زد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، علي فريق الترجي مطروح بنتيجة 2/10 .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات بطولة دورى منطقه الجيزه .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

وأحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:
معاذ محمد ثلاث اهداف .
محمد وائل هدفين .
يوسف محمد نبيل رونى هدف .
على علاء هدف .
عمر محمود حافظ هدف .
احمد حازم هدف .
محمد هشام البليهلى هدف .


الجهاز الفنى لفريق نادي زد 2009 كلا من :

دكتور شادى هشام مدير فنى .
كابتن احمد على مدرب عام .
كابتن عمر ابوالسعود مدرب .
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس .
كابتن احمد هندى ادارى .
كابتن محمود عبدالجواد زيكا .
مدرب احمال .
دكتور محمد زين عظام .
دكتور محمود هوارى اخصائى .
مساعد ملعب شهاب احمد .

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