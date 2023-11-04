عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام: نخوض حربًا غير متكافئة لكننا سننتصر

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أنها تخوض حربًا غير متكافئة لكنها ستنتصر، مؤكدة تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة.

وأضافت كتائب القسام أنه تم إدخال خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين إلى معركة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العدوان الإسرائيلي حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

مصر شغالة ليل نهار.. وزير الصحة: نستقبل يوميا نحو 50 مصابا من غزة

برلماني: قانون التصالح يوفر 200 مليار جنيه للدولة

انفوجراف .. 1.5 مليار دولار حجم استثمارات تصنيع الألبان

ردا على الوثيقة الإسرائيلية.. شكري: مصر دولة ذات سيادة والتهجير طرح سخيف "مرفوض"

بايرن ميونيخ يتقدم على بروسيا دورتموند في قمة الدورى الألماني

إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ