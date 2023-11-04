عقوبات مغلظة من إدارة الزمالك على فتوح وصبحي والزناري

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، اليوم السبت، عن العقوبة التي سيوقعها مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خاص.. إدارة الزمالك تعلن في اجتماع الغد عن تجميد الزناري وفتوح وصبحي لنهاية الموسم".



وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك والجهاز الفني قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمة التي خاضت مباراة زد، وانتهت بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأكدت مصدر بنادي الزمالك أن استبعاد الثلاثي جاء بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن ليلة المباراة، وأبلغ إداري الفريق، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأمر.