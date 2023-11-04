شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الخليج والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمي: محمد الحيدري.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، خالد ناري، يونغ جانغ.

خط الوسط: بيدرو ريبوتشو، إيفو رودريجيز، فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: محمد شريف، منصور حمزي، سعيد آل حمسل.