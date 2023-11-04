غداً | أشعة سونار لـ لاعب الزمالك لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز

يخضع التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحص وأشعة سونار على العضلة الخلفية غداً، الأحد، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة زد وحرمته من استكمال اللقاء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره، بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، نسخة العام الماضي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، نسخة العام الماضي، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم السبت؛ عقب خوض مباراة زد، أمس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس، من نظيره زد، بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.