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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

26 ميدالية حصيلة مصر في اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للأثقال البارالمبي

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ارتفعت حصيلة ميداليات المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي إلى 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميداليات ذهبية و11 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

وقد جاءت نتائج وزن+86 كجم كالتالي:-

- البطلة المصرية نادية علي تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 151 كجم.
- بطلة غينيا أميناتا كامارا تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 35 كجم.

بينما جاءت نتائج وزن 86 كجم كالتالي:-

- البطلة المصرية راندا تاج تحصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 132 كجم.
- البطلة المصرية رانيا المرشدي تحقق الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 112 كجم

وجاءت نتائج وزن 61 كجم كالتالي:-

- البطلة المصرية فاطمة محروس تحصل على الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 128 كجم.
- بطلة جورجيا جوانزا جولوردوا تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 68 كجم.
- بطلة كينيا يونيس أولو تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 67 كجم.

وجاءت نتائج وزن 49 كجم كالتالي:-

- حاج أحمد بيور بطل الجزائر يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 145 كجم.
- هادي صموئيل بطل مصر يحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 140 كجم.
- ممدوح قذافي بطل مصر يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 125 كجم.

وتختتم بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي غدًا الأحد، بمنافسات الميكس والجماعي.

ويحضر منافسات البطولة كلًا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لإدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.

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