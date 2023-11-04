عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضية يشهد ختام مسابقة تحدى مصر للروبوتات بالمدينة الشبابية بالأسمرات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ختام مسابقة "تحدى مصر للروبوتات" في نسختها التاسعة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بالمدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات.


أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته على أهمية المشروع والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وهو الذي يدعم ويوضح العديد من الجوانب التي تعمل الوزارة في خططها ومناهجها لتطوير الشباب المصري، حيث يعمل المشروع على الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدرات الصغار والشباب العلمية و الابداعية وخاصة فى المجال التكنولوجى، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على الابتكار ونشر ثقافة الوعى التكنولوجى فى مجال الروبوت والبرمجة والذكاء الإصطناعى ودعم البحث العلمى.

وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية حتى تصبح مصر واحدة من البلاد الرائدة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى منطقة الشرق الأوسط.

فيما أوضح صبحي أن المسابقة في نسختها الحالية تم تقسيمها الى 3 أقسام رئيسية وهم "قسم تحديات الروبوت والذكاء الاصطناعي، قسم تحديات البحث العلمى، قسم تحديات البرمجة"، كما تم مراعاة تقسيم الاعمار المتنافسة في مختلف المجالات، حيث تم تقسيمها إلى 5 مراحل عمرية وهي: "مرحلة من سن 4 سنوات الى 6 سنوات - مرحلة من سن 6 سنوات الى 9 سنوات - مرحلة من سن 10 سنوات الى 13 سنة - مرحلة من سن 14 سنة الى 18 سنة - مرحلة من سن 19 سنة إلى 22 سنة".

واختتم حديثه قائلا: " نعمل دائما في برامجنا على إتاحة الفرصة للأطفال من الصغار المتميزين فى مجال الروبوت والبحث العلمى للمشاركة والتنافس فيما بينهم لتطبيق ما تعلموه من مهارات من خلال تنفيذ مهام أو تحديات أو التعامل مع مشكلة بحثية والوصول لأفضل الحلول الذكية لحل هذه المشكلة أو لتنفيذ تلك المهام بإستخدام الروبوت، مؤكدا أن الدولة المصرية تساند جميع الشباب المصري وتعمل على استغلالها لصالح التنمية والتطور في المجتمع المصري".

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بالشكر للسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها من أجل الشباب المصري، موضحا ان مسابقة "تحدي مصر للروبوتات" هي  أكبر مسابقة علمية فى مجالات الروبوت والبرمجة والذكاء الإصطناعى والبحث العلمى على مستوى جمهورية مصر العربية حيث يتجمع فيها فرق من الصغار والشباب من عمر 4 سنوات وحتى 18 سنة بالنسبة لطلبة المدارس ومن عمر 19 سنوات وحتى 22 سنة بالنسبة لطلبة الجامعات ليتنافسوا فيما ابتكروه من روبوتات تستطيع القيام بمهام وتحديات مختلفة حسب طبيعة كل فئة من فئات البطولة، موضحا أن الدعم المستمر لوزارة الشباب والرياضة من أجل نجاح المسابقة هو ما ساعدنا للوصول إلى النسخة الحالية، وهي النسخة التاسعة، والتي شارك فيها 221 فريق بإجمالي 940 طالب وطالبة، ونسعي في المرحلة المقبلة للتوسع في مجالات المنافسة خلال النسخ المقبلة من المسابقة لما وجدت من زخم ورواجا بين الشباب جميعهم.

IMG-20231104-WA0018
IMG-20231104-WA0018
IMG-20231104-WA0016
IMG-20231104-WA0016
IMG-20231104-WA0017
IMG-20231104-WA0017
IMG-20231104-WA0015
IMG-20231104-WA0015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

سعر الذهب عيار 14 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

تقدير عالمي لدور مصر في تخفيف الآلام عن أهالي غزة

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

بايدن يعلن إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

حياة كريمة: الأسر المصرية البسيطة التي كانت تتلقى المساعدة تطالبنا بتوجيهها لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ