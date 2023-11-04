تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ما موعد المباراة الأهلي القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الاربعاء القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المصري.