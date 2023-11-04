بقنابل فسفورية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قنابل فسفورية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه البحرية، الأطراف الغربية شمال غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة- في حصيلة غير نهائية- ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.