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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تفرق تظاهرة مؤيدة لفلسطين

صدى البلد

فرقت الشرطة البريطانية، مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من ميدان ترافالجر في لندن بعد إطلاق الألعاب النارية على الضباط والحشود.

 

قالت سكوتلاند يارد، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، إن أمر التفريق صدر في الساعة مساءً يوم السبت وسيظل ساريًا حتى الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد. قالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 11 شخصا خلال الأسبوع الرابع من الاحتجاجات في وسط لندن.

 

تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان ترافالجر للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس. تم نشر تفاصيل ثلاثة اعتقالات في وقت سابق من يوم السبت، وقامت الشرطة بتحديث الرقم إلى 11 في وقت لاحق.

 

قالت شرطة العاصمة إن أحد الأشخاص اعتقل بعد أن عرض لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية. وقد تم احتجازهم بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب.

 

تم اعتقال آخر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بينما تم القبض على ثالث بتهمة خرق قانون النظام العام.

 

بشكل منفصل، قالت شرطة النقل البريطانية إن هناك اعتصاما احتجاجيا في محطة تشارينغ كروس للسكك الحديدية وإن الضباط يتعاملون مع المتظاهرين.

 

وأضافت أن الاحتجاج منع بعض الركاب من الوصول إلى القطارات والأرصفة والمحطة تعمل حاليًا كمخرج فقط لأسباب تتعلق بالسلامة".

 

بالإضافة إلى ذلك، سُمح للضباط بإزالة أي شيء يُستخدم لإخفاء هوية شخص ما.

 

مع تنظيم احتجاج يوم السبت، قالت شرطة العاصمة إنه سيكون هناك "تركيز أكبر" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الوجوه للقضاء على السلوك الإجرامي.

 

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في يوم الهدنة سيكون "استفزازيًا وغير محترم". 

 

يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من المتظاهرين يخططون للنزول إلى الشوارع في 11 نوفمبر للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من أن المنظمين وعدوا بتجنب وايتهول حيث يقع النصب التذكاري للحرب.

الشرطة البريطانية المؤيدين للفلسطينيين آلاف المتظاهرين

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