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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تحذر: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

استهداف مرفق اسعاف
استهداف مرفق اسعاف بقصف الاحتلال في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، من 'كارثة داخل مستشفيات غزة'، مضيفة أن الجرحى 'يلفظون أنفاسهم الأخيرة' بسبب نقص الإمكانيات الطبية والوقود.

كما دعت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة المجتمع الدولي إلى توفير الوقود لمستشفيات غزة لمنع توقف الخدمات.

وحتى منتصف نهار السبت،استشهد أكثر من 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، بحسب وزارة الصحة في رام الله. وقالت الوزارة أيضًا إن '16 مستشفى و32 مركزًا للرعاية الصحية الأولية خرجت عن الخدمة'.

وأضافت الكيلة أن 'القصف الإسرائيلي المستمر لمحيط ومداخل مستشفيات غزة شمالاً يهدف إلى إجبار الطواقم الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، وهو ما يشكل مجزرة معقدة بحق الجرحى والمرضى'.
كما أن المنظمات خارج غزة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المزري في مستشفيات القطاع.

أصدرت منظمة ميد جلوبال MedGlobal، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تدعم البرامج الصحية المحلية للفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم، نداءً عاجلاً لتوفير الوقود لتشغيل مولد كهربائي في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

وقال رئيس منظمة MedGlobal، الدكتور زاهر سحلول، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، إن طبيب الأطفال الرئيسي في المنظمة في شمال غزة أرسل له رسالة حول 'الوضع الكارثي'، مضيفًا أن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي للتو.

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