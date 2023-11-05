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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بلدية المحلة: أكيم لم يقدم كل ما لديه وأوافق على رحيله بشرط

صدى البلد

قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، إن فريقه يمتلك روح عالية واللاعبين على قدر المسؤولية منذ بداية الموسم.

وتابع عبدالرؤوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من المهم حصد الثلاث نقاط أمام فاركو، في هذا التوقيت قبل التوقف الدولي".

وأضاف أحمد عبدالرؤوف: "الدوري هذا الموسم صعب للغاية في ظل امتلاك كل فريق عناصر كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لدينا أخطاء ولن نصل لمرحلة الكمال، ونحاول تصحيح أي خطأ".

وقال مدرب بلدية المحلة: "رغم صعودنا هذا الموسم إلا أننا ثالث أقوي هجوم في الدوري، ولدينا أخطاء على مستوى خط الدفاع، ونحاول المعالجة في المباريات المقبلة".

واستطرد: "من الطبيعي أن يتفاوض الأندية مع لاعبي بلدية المحلة، ولكن هنا تتوقف على عقلية اللاعب نفسه، وتحدثت مع اللاعبين قبل بداية الموسم، وأنني لست ضد هذا الأمر ولكن في الوقت المناسب".

وعن فيبو أكيم قال: "تم عرض اللاعب النيجيري عليا، وأعجبت بقدراته ومؤمن بإمكانياته ولا يزال لديه الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة، وحال تلقى عرض يليق به في الشتاء سوف أوافق".

وأردف: "حسام أشرف معار لدينا من نادي الزمالك ولا يحق للنادي قطع إعارته في يناير، واللاعب لديه رغبة في الاستمرار معنا حتى نهاية الموسم الجاري، وأتعجب من عدم ضمه للمنتخب".

واختتم أحمد عبدالرؤوف: "أنا الآن مدير فني لنادي بلدية المحلة، وحال تم عرض تواجدي في جهاز الزمالك حال تولي مدرب جديد، لن أوافق خاصةً أنني أرغب في مهمتي كمدير فني".

فيبو اكيم بلدية المحل احمد عبد الروؤف

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