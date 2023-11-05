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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب الأرق والحرمان من النوم.. 4 طرق لعلاج الشخير

طرق لعلاج الشخير
طرق لعلاج الشخير

يعاني بعض الناس من الشخير أثناء النوم، وهو الذي يحدث بسبب انقطاع التنفس، وهو ما يتسبب في الأرق، والحرمان من النوم عند البعض، لذلك كشف موقع هيلثي عن طرق للتخلص من الشخير.

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طرق لعلاج الشخير

تغيير أسلوب الحياة: يمكن أن يكون تخفيف الشخير بسيطًا عن طريق اتباع بعض التغييرات في أسلوب الحياة، مثل فقدان الوزن إذا كان هناك زيادة في الوزن، وتجنب استهلاك الكحول والمخدرات قبل النوم.

تحسين موقف النوم: قد يساعد تحسين وضعية النوم على تخفيف الشخير، يُفضل النوم على الجانب بدلاً من الظهر، واستخدام وسادة مرتفعة لدعم الرأس والرقبة.

استخدام أجهزة تنفسية: يمكن استخدام أجهزة تنفسية مثل أجهزة تنفس الضغط الإيجابي المستمر (CPAP)، والتي توفر تدفق هواء مستمر للحفاظ على انفتاح المجرى الهوائي أثناء النوم.

العلاج الجراحي: في بعض الحالات الشديدة وعند عدم فاعلية العلاجات الأخرى، يمكن أن ينصح الأطباء بالعلاج الجراحي. يشمل ذلك إجراءات مثل جراحة استئصال اللوزتين أو تصحيح تشوهات الأنف.

مهما كانت الأسباب وطرق العلاج المتاحة، من الضروري مراجعة طبيب الأذن والأنف والحنجرة لتقييم حالتك بدقة وتحديد السبب المحتمل للشخير ووصف العلاج المناسب بناءً على حالتك الفردية.

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