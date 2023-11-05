عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف تؤثر ظاهرة النينيوا على غياب الشمس من السماء في 2024 ؟

صدى البلد

يعتبر التأثير المحتمل لظاهرة النينيو أمرًا يثير الاهتمام والقلق بين المهتمين بمشاهدة ظاهرة الكسوف، فظاهرة ال نينيوا هي تغيير طبيعي في درجة حرارة سطح المحيط الهادئ، والتي يمكن أن تؤثر على أنماط المناخ حول العالم.

تأثير ال نينوا على ظاهرة الكسوف

وفقًا لآخر بيانات المركز الوطني للتنبؤ بالمناخ، فإن ظاهرة ال نينيوا غالبًا ما تكون نشطة في نصف الكرة الشمالي من يناير حتى مارس، وتتراوح فرص نشاطها بين 95% و80% خلال تلك الفترة. وبالتالي، فإن هناك احتمالية وجود تأثير لظاهرة النينيو على ظروف الطقس أثناء كسوف الشمس الكلي المقرر في 8 أبريل 2024.

txt

صوت مرعب يأتي من الشمس وحدث نادر في الفضاء.. ما القصة؟

txt

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

ووفقا لموقع “سبيس" مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن توقعات الطقس لفترة طويلة قد تكون غير مؤكدة وتتغير مع مرور الوقت. وبالتالي، ينبغي على مطاردي الكسوف أن يتابعوا تحديثات توقعات الطقس المحلية والإقليمية قبل السفر والتخطيط لرؤية الكسوف.

قد تؤثر ظاهرة ال نينيوا على تكوين السحب وتواجدها، وبالتالي يمكن أن تؤثر على كمية السماء الصافية ووضوحها خلال الكسوف.

قد يتسبب النشاط المرتبط بالنينيو في زيادة تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يقلل من فرص رؤية الكسوف بوضوح. ومع ذلك، فإن هذه المؤثرات ليست قاعدة ثابتة، وقد يتأثر الطقس المحلي بعوامل أخرى محلية الطابع التي قد تغير الظروف المتوقعة.

ما هي ظاهرة ال نينيوا؟  

ظاهرة ال نينيوا هي ارتفاع في درجات حرارة سطح المحيط يحدث كل سنتين إلى سبع سنوات.

وقال جون هاتشينسون، عالم الأرصاد الجوية: "ظاهرة النينيو هي تذبذب في وسط المحيط الهادئ، مما يؤدي إلى تغير المياه الدافئة التي تقع بشكل أساسي على الجانب الأمريكي إلى كونها أقرب إلى إندونيسيا".

وقال هاتشينسون إن هذا يعني عادةً ظروفًا أكثر رطوبة في الجنوب وطقسًا أكثر جفافًا في الشمال

توقعات الطقس درجات حرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد تحريك أسعار البنزين|مفاجأة سارة

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

بعد إدانته جرائم الاحتلال.. هجوم إسرائيلي حاد على أوباما |فيديو

في ذكراه.. قصة انضمام حسن عابدين للمقاومة الفلسطينية وهروبه من الإعدام

مصمم لحمل رؤوس حربية.. روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة نووية

رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي يدعو إسرائيل إلى رفض دعوة وقف إطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ