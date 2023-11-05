عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت بتخاف عليه جدا | الشهود من حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس.

txt

بابا قالي معاه فلوس كتيرة.. اعترافات حارس عقار وابنته سرقا مدير شركة بالمقطم

txt

مواد غذائية مجهولة المصدر.. قرار عاجل بشأن صاحب مصنع حلوى المرج

وجاء في أقوال الشهود في قضية سيدة فاقوس كالتالي:

شهد سعد أحمد عبد الرحيم رزق جد الطفل المجنى عليه: بانتهاء العلاقة الزوجية بين نجله والمتهمة وأنه سبق وأخبر نجله أن يمنع المتهمة من استرداد منقولاتها الزوجية إلا إذا تنازلت عن حضانة الطفل المجنى عليه مضيفًا أن نجله كان دائم التردد على محل إقامة المتهمة للاطمئنان على نجله المجنى عليه وأنه أحضره مرتين إلى مسكنهم لقضاء بعض الوقت رفقتهم ولم يكن لديهم أي نية لحرمان الطفل من والدته المتهمة.

3 ملايين جنيه.. حبس مستريح المستلزمات الطبية بالقاهرة

بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها


كما شهدت نعمة أحمد محمد مكي، جدة الطفل المجنى عليه: بأن رؤية نجلها لطفله المجنى عليه أو إحضاره لمسكنهم كان بالاتفاق مع المتهمة وأن الأخيرة كانت شديدة التعلق بنجلها المجني عليه.

 

وشهد كل من علي حسن سليمان  عم المتهمة وهدية محمد محمد عبد السلام زوجه عم المتهمة، بأن المتهمة كانت مرتبطة بنجلها ارتباطا وثيقا وتخشى عليه بطريقة زائدة حتى أنها بإحدى المرات نهرته واعتدت عليه بالضرب لإقدامه على تناول طعام بمنزلهما خوفا عليه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

«العبلة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

عودة أزارو.. الأهلي يجهز لصفقات سوبر في يناير 2024| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بابا قالي معاه فلوس كتيرة.. اعترافات حارس عقار وابنته سرقا مدير شركة بالمقطم

مواد غذائية مجهولة المصدر.. قرار عاجل بشأن صاحب مصنع حلوى المرج

3 ملايين جنيه.. حبس مستريح المستلزمات الطبية بالقاهرة

بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها

علاقات محرمة مقابل الإجهاض.. قرار عاجل بشأن طبيب روض الفرج

نشرة الحوادث.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام

بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

نشرة الحوادث.. قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال

ترشيحاتنا

من مجموعة السبع.. كندا تؤكد ضرورة عقد هدنة إنسانية في غزة

مجزرة جديدة.. 11 شهيدا و30 جريحا في قصف إسرائيلي على خان يونس

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي بنهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

أذكار تقضي الحاجات بدون دعاء.. علي جمعة ينصح بها

سيارة رياضية "أوتوماتيك" هاي لاين وبأفضل سعر .. صور

أي حد معاه حاجة ضدي يخرجها.. محمد صبحي يرد على اتهامات المراهنات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ