ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال في الضفة الغربية

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال إسرائيلية، اليوم الأحد، بالضفة الغربية إلى 4 أشخاص.

كان قد استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

وفي سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المُحيطة بالبئر.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.