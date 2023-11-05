بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قطعت مصر شوطا كبيرا في مجال تحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إنشاء عدد كبير من المحطات التي تزود السيارات بوقود الغاز الطبيعي، مما ساعد في دفع الإحلال.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل السيارة بالغاز

واتجه العديد من المواطنين أصحاب السيارات إلى تحويل سياراتهم من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الطبيعي بعد رفع الحكومة سعر البنزين المستخدم كوقود للسيارات بدءا من الجمعة، وهو ما قد دفع البعض إلى التفكير في تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين خاصة إذا كانت السيارة تستخدم في العمل أو في قضاء مشاوير يومية متعددة أو السفر، نظرا للتوفير الذي يحققه استخدام الغاز مقارنة بالبنزين.

وأعلنت الحكومة أول أمس زيادة سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورفعت الحكومة كذلك سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات إلى 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه قبل الزيادة.

وأعلنت وزارة البترول مؤخرا الموافقة على عدد من الإجراءات والعروض الترويجية الجديد لتيسير عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على المواطنين عبر أنظمة سداد متنوعة بعضها يتضمن التقسيط بدون فوائد، إلى جانب تقديم حوافز للعملاء.

تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين، والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وبحسب بيان سابق لوزارة البترول، قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن التيسيرات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير.

المهندس طارق الملا

إجراءات تحويل السيارة

وفي السطور التالية نرصد أبرز العروض والأنظمة الجديدة لسداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز وما تتضمنه من أنظمة للتقسيط، والمقدمة من شركتي غازتك وكارجاس:

سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش، ويتضمن منح العميل في هذه الحالة بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.

التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، ويحصل العميل من خلال هذا النظام التقسيط على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد، والإعفاء من المصاريف الإدارية.

التقسيط على سنتين بدون فوائد.

وهناك بعض الأوراق التي يجب توافرها لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي جاءت كالتالي:

صور بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية.

صور رخصة السيارة.

إيصال حديث (غاز – كهرباء – مياه) ويجب أن تكون باسم مالك السيارة.

استمارة فحص وتكون متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وكشف المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتم في 4 ساعات فقط.

وتابع "فرحات" أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها من مختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز الطبيعي، والتي يجب أن تكون 70% قبل التحويل، ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ثم يتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية في تركيب الطقم، بالإضافة لمعدلات الأمان.

عبد الفتاح فرحات

يوفر 50% من تكلفة الوقود

ومن جانبه، قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.

وأوضح مصطفى ـ أن رقم الأوكتان الخاص بالغاز الطبيعي يعادل 120، في حين أن البنزين يكون 80 حتى 95 فقط، كما أن الغاز يزيد من كفاءة المحرك وعمره، لأنه لا توجد نواتج احتراق صلبة مثل الرصاص والكبريت، والتي تسبب تآكل جدران الأسطوانات، فضلا عن أن الغاز يحافظ على الزيوت والبوجيهات والصبابات الخاصة بالموتور.

وأشار إلى أن أغلب السيارات الملاكي حتى 1600 سي سي مناسبة جدا للتحويل إلى الغاز، والاستفادة من مزاياه، والدولة وفرت المبادرة، وتعطي الحافز الأخضر، إضافة إلى التقسيط على 7 سنوات بنسبة فائدة منخفضة.

وكانت قد كشفت وزارة البترول، عن أنه في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة، فضلًا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

المهندس حسين مصطفى

الغاز الطبيعي وقود بديل

وخلال الاجتماع جرى استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيهًا، أو التقسيط على 18 شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.

لماذا الغاز الطبيعي وقود بديل للسيارات حيث:

يتميز الغاز الطبيعي بأنه أقل تلوثا بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى حيث أن انبعاث الكربون وأكسيد النيتروجين أقل بنسبه تصل الى 85 %.

أرخص من البنزين والسولار فنسبة الوفر تتعدى الـ 50%.

أخف من الهواء ويتطاير سريعاً.

لا يتم الغاء دوره البنزين أو إجراء اي تعديل بأجزاء المحرك و لكن يتم أضافة مكونات مجموعة التحويل فقط.

المكونات الرئيسية لمجموعة التحويل

أسطوانة الغاز

خط الغاز

منظم الغاز

صمام أعادة الملئ

وحدة تحكم الكترونية في حالة السيارة تعمل بنظام الحقن الالكتروني

ويتم تصنيع الأسطوانة طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتحتوي على عده عوامل امان ومنها انها :

مصممة لتعمل ضد الرصاص.

مصممة لتعمل ضد الحوادث والصدمات.

يوجد بها صمام أمان في حالة وجود حريق أو تسريب يقوم بتصريف الضغط الزائد لحماية الأسطوانة من الانفجار.

وتتضمن التسيرات الجديدة منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.