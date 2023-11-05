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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النقل البحري: لدينا ترسانات قادرة على بناء قاطرات بقوة تصل لــ80 طنا

رضا إسماعيل رئيس
رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري

قال رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إن لديهم ترسانات عملاقة، منها ترسانة هيئة قناة السويس، و ترسانة جهاز صناعات تابع للقوات البحرية، و ترسانة  المقاولون العرب، و ترسانة القطاع الخاص.

 

 قطاع النقل البحري: يتم حالياً إنتاج الألواح المصنعة بمواصفات خاصة

وأضاف رضا إسماعيل خلال إفتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمعرض و مؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات للشرق الأوسط و أفريقيا، أن الترسانات قادرة على بناء قاطرات بقوة شد تصل إلى 80 طن قوة شد.


وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلى، أنه يتم حالياً إنتاج الألواح المصنعة بمواصفات خاصة، لكي يتم بناء القاطرات بها، لافتاً إلى أنه هناك إستمرار في التطوير في بعض الموانئ، منها: ميناء المكس، و ميناء العريش، و ميناء السخنة.

 

النقل البحري قناة السويس الألواح المصنعة ترسانات الموانئ

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