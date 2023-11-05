الأوضاع في غزة على طاولة اجتماع الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، اليوم الأحد، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد نبأ عاجل نقلته قناة “العربية” أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن.

وفي سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.