قرار عاجل من الزمالك ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.. تفاصيل

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، التي أقيمت صباح اليوم الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة أنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك بشأن الثلاثي خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من لقاء “زد” الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل.

وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.