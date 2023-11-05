أبو العينين لنائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية: مصر لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ونتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية



• أبو العينين: نتطلع لتعزيز العلاقات المصرية الكورية في مجالات الاقتصاد وصناعات القيمة المضافة

• كيم يونج جو: مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تعطيها أهمية في الشرق الأوسط وإفريقيا



استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، والوفد المُرافق لها.

في مُستهل اللقاء، أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري، مؤكداً عمق وتاريخية العلاقات المصرية – الكورية، والتي تشهد زخماً إيجابياً مؤخراً في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين على تعزيزها على شتى الأصعدة والمستويات في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق، ومُتطلعاً لتعزيز العلاقات المصرية – الكورية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل والتعاون الصناعي والاقتصادي وصناعات القيمة المُضافة، في ضوء الثقة المصرية بالصناعات الكورية.

محمد أبو العينين مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

خلال اللقاء، استعرض وكيل مجلس النواب جهود الدولة المصرية قيادة وشعباً في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلاً عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية وفي مُقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وكيل مجلس النواب إن مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المُنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعياً الجانب الكوري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

محمد أبو العينين مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

واستعرض محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، مُشدداً على أن ما يحدث حالياً في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

محمد أبو العينين مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

محمد أبو العينين مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

من جانبها، عبرت كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء.

وأكدت أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.