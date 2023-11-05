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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكيل النواب يدعو كوريا الجنوبية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة

أبو العينين مع نائبة
أبو العينين مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

قال وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، إن مصر تتمتع بميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الإفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعيا الجانب الكوري الجنوبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء أبو العينين اليوم /الأحد/ بمقر مجلس النواب، مع كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية والوفد المُرافق لها.

وأكد وكيل مجلس النواب -خلال اللقاء - على عمق العلاقات المصرية - الكورية التي تشهد زخما إيجابيا مؤخرا في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين على تعزيزها على شتى الأصعدة والمستويات في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات المصرية - الكورية خاصة فيما يتعلق بالتبادل والتعاون الصناعي والاقتصادي وصناعات القيمة المُضافة.

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أبو العينين لنائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية: مصر لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ونتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية

جهود الدولة المصرية

واستعرض وكيل مجلس النواب جهود الدولة المصرية قيادة وشعبا في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلا عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض أبو العينين التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن ما يحدث حاليا في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. 

من جانبها، قالت كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية إن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.

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