أبو العينين لـ الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية: موقف مصر حاسم تجاه القضية الفلسطينية ويجب وقف إطلاق النار فورا

استقبل محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023 بمقر مجلس النواب كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الوفد المُرافق لها.

وخلال اللقاء استعرض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية مؤكداً حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ومُشدداً على أن ما يحدث حالياً في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وأكد النائب محمد ابوالعينين وكيل المجلس ضرورة وقف إطلاق النار و وقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة مشيرا إلى حالة الغضب الشعبى العارم فى مصر جراء حرب الإبادة الجماعية و سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين ..

و قال يجب العمل على منع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل، وضرورة الاستناد إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية المبنى على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع وقال يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة عاجلة انطلاقا من البعد الإنساني للحفاظ على حياة المدنيين.

مصر دولة رائدة

من جانبها، عبرت كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء مؤكدة على أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.

كما أبدى الوفد الكورى تفهمه لما طرحه وكيل مجلس النواب من فرص استثمارية متميزة و طلب ادراج زيارة عاجلة إلى قناة السويس لدراسة الموقف الاستثمارى فى هذه المنطقة الاقتصادية الواعدة .

كما أكدوا دعوة مصر للمشاركة فى القمة الكورية الأفريقية المقرر انعقادها فى شهر يونيو المقبل و التى تستهدف تحقيق تعاون أوسع مع القارة الافريقية فى كل المجالات .