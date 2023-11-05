وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف لمطار العريش لنقلها إلى قطاع غزة

وصلت طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة، و جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن موسكو أرسلت إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن "طائرتين تابعتين لوزارة حالات الطوارئ الروسية قامت بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار جروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".

وتتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، مواد غذائية ومراتب ووسائد ومنتجات عناية ونظافة الشخصية.