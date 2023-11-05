موبايل جديد من Oppo في فئة الـ 7000 جنيه

أعلنت شركة أوبو Oppo رسميًا عن أحدث هواتف سلسلة A في الصين مع Oppo A2، ويصل الهاتف المعلن عنه حديثًا بعد أسبوعين فقط من ظهور Oppo A2X ويشارك معظم مواصفاته الرئيسية مع Oppo A79 الذي تم إطلاقه في الهند الأسبوع الماضي.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A2

يحتوي هاتف Oppo A2 على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

تمت ترقية الكاميرا الأمامية إلى 8 ميجابكسل بينما يتميز الجزء الخلفي الآن بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل هاتف Oppo A2 بمعالج شركة ميديا تيك Dimensity 6020 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت و 256/512 جيجابايت للتخزين.

يقوم الهاتف بتشغيل Android 13 مع ColorOS 13.1 ويضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 33 وات، ويعتبر Oppo A2 مقاوم للغبار والرذاذ بدرجة IP54.

يأتي Oppo A2 بألوان الأسود والأخضر والبنفسجي ويبدأ سعره من (232 دولارًا أمريكيًا) لطراز 12/256 جيجابايت للتخزين.

يبلغ سعر طراز 12/512 جيجابايت 1799 (246 دولارًا أمريكيًا). تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين غدا في 6 نوفمبر.