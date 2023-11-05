وزير النقل يبحث مع أفيك الصينية تنفيذ القطار الكهربائي بين الرحاب والعاصمة الإدارية

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يو لي، رئيس شركة أفيك انترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية.

في بداية اللقاء قدم رئيس شركة أفيك الصينية، التهنئة لوزير النقل المصري بانطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، مؤكداً أن شركة أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

ومن جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين، مشيداً بالتعاون مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف lrt، مؤكداً أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، مشيراً إلى أن مجال التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في مصر، وكذلك خط القطار الكهربائي الخفيف المخطط تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتي الحي السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك توطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والاتوبيسات والمترو والقطار السريع بالاضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية ولاسيما السفن التجارية العملاقة، وهو ما رحب به رئيس الشركة، مؤكدا على ان الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين في مجال توطين الصناعة وأفضل نماذج لتفعيل هذا التعاون.