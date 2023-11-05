داخلية غزة: جيش الاحتلال كثف استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.

وأوضح البزم، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا”.

وأكد أن “الاحتلال يتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي يدعي أنها آمنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، نجدد الدعوة لسكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا.

وقال هاجاري في إفادة صحفية، “أرسلنا 6 ملايين رسالة مسجلة لسكان غزة.. ونجدد الدعوة لسكان غزة إلى التوجه جنوبا”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال إن الجندي يوناتان ميمون من أوفاكيم قُتل خلال القتال ليلاً في قطاع غزة.