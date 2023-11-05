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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة إفريقيا للتايكوندو بكوت ديفوار

صدى البلد

انطلقت اليوم فاعليات بطولة أفريقيا للتايكوندو في كوت ديفوار للكبار G4 رجال وسيدات بمشاركة منتخبنا الوطني.

وكان الاتحاد الأفريقي للتايكوندو برئاسة  إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو قد أعلن عن إختيار المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو مشرفا فنيا (CSB) على بطولة إفريقيا نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الأخيرة ونجاح تنظيم عدد كبير من البطولات الدولية والقارية والعربية في مصر والتي شهدت إشادة من الجميع. 

ويشارك منتخب مصر للتايكوندو ببعثة يرأسها المهندس محمد عجيزه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول والاوليمبى للتايكوندو.


وتضم البعثة اللاعبين “معتز بالله عاصم وزن -54 ك، أحمد وائل وزن 68 ك، رامي عيسى وزن -74 ك، سيف عيسى وزن 80 ك، أحمد راوي وزن -87 ك، عبد الله عصام وزن +87، واللاعبات ليلى شريف وزن -46 ك، جنى خطاب وزن -49 ك، شهد سامي وزن -53 ك، نادين عمرو وزن 62 ك، آية شحاتة وزن 67 ك، ميسون إيهاب وزن -73 ك، تقى شعبان وزن +73“.


بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: أسامة سيد مدربًا عامًا، محمد مجدي مدرب المنتخب، أحمد الشباسي محلل أداء المنتخب، الدكتور أحمد مسعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي.


وتقام بطولة إفريقيا للتايكوندو خلال الفترة من 5 حتى 6 نوفمبر الجاري في بالعاصمة أبيدجان بمشاركة أفريقية كبيرة نظرا لكونها تعد من أهم المحطات نحو التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

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