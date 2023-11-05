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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بلدية النحلة: الزمالك لم يطلب قطع إعارة حسام أشرف وأرشحه للمنتخب

صدى البلد

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة إن هدف فريقه هو التواجد فى مركز جيد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، خاصًة بعد المستوي الذي ظهر عليه اللاعبين طوال الأسابيع الماضية من البطولة.

وأضاف رؤوف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدفي هو التواجد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز فى مركز جيد ومتقدم خاصًة أن هناك الحمدلله نجاح خلال الأسابيع الماضية من مسابقة الدوري، والفريق يستجيب لتعليماتي، واللاعبين ترغب فى أن يكون هناك نجاح مرتبط بأسمائهم فى الدوري.

وأضاف:" يمكن أبزر الأزمات التى تواجهني هو عدم اللعب بصفة منتظمة فى بطولة الدوري، فعقب تأجيل مباراة الأهلي ، لعبت بعد 12 يوم وذلك يؤثر على حالة اللاعبين بالطبع، لكن أنا أعمل وفقًا لكل الظروف.

وعن موقف حسام أشرف مهاجم الفريق قال:" لم يطلب الزمالك قطع إعارته خلال الفترة الحالية بعد التألق، وأنا تحدثت معه أنه من الممكن أن ينضم للمنتخب الوطني، ولابد أن ينظر أنه من الممكن أن يكون فى إختيارات فيتوريا، لأنه صاحب إمكانيات جيدة.

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