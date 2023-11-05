علاء عبد العال : الجونة جاهز لمواجهة الأهلي وأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة أن مواجهة النادي الأهلي صعبة ومن نوع خاص، وأنه دائمًا يحب مواجهة الفرق الكبيرة.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الحمدلله نتائج الجونة مميزة للغاية خلال الفترة الماضية وتحقيق 8 نقاط خلال 6 جولات أمر جيد وفقًا للظروف الحالية للفريق من لاعبين جدد ورحيل عدد من اللاعبين.

وأضاف:" استعد بشكل جيد لمباراة الأهلي وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي، وقمت يتغيير برنامجي الخاص مع الفريق بعدما تم تحديد موعد مباراة الأهلي فى الدوري يوم 11 نوفمبر.

وأتم:" الفوز على فريق الداخلية أمس كان جيد للغاية وثلاث نقاط فى غاية الأهمية، وهذه النقاط تكون فارقة فى مسرة الفريق طوال الموسم، وكنا نحتاج للفوز.