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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شريف عبدالمنعم: مصطفي شوبير حارس كبير ومازلت حزينا لخسارة الأهلي الأفريقية

صدى البلد

أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بظهور عدد من اللاعبين فى تشكيل المارد الأحمر أمس أمام المقاولون العرب بصورة مميزة، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" النادي الأهلي أمس كان هناك إيجابيات بشكل كبير أهمها ظهور مصطفي شوبير الذي أراه أنه حارس كبير ولا فارق بينه وبين أى حارس أخر، وطاهر محمد طاهر الذي ظهر بشكل جيد، وذلك إضافة كبيرة لـ مارسيل كولر للمرحلة المقبلة.

وأضاف:" النادي الأهلي الفترة المقبلة لديه ارتباطات مهمة للغاية، ويحتاج للفوز فى عدد كبير من المباريات، وأكثر ما أحزنني هو الخروج أمام صن داونز، وأري أننا لم نلاعب الفريق الجنوب إفريقي بالشكل الأمثل الذي يجعلنا نفوز ونصل للمباراة النهائية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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