اللجنة الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب أنسات الجمباز في بطولة كومب لافيل بفرنسا

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب الجمباز الفني أنسات في بطولة كومب لافيل بفرنسا خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر الجاري وذلك من أجل إصدار القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة.

واختار اتحاد الجمباز عدد 6 لاعبات وهم جودي أيمن وسيرين محمود وشمس يسري وجودي ياسر ودنا أحمد من أجل إختيار 3 لاعبات للسفر للمشاركة في البطولة.



ويرافق بعثة منتخب الجمباز الفني حكم ومدرب ورئيس بعثة.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الجمباز بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.