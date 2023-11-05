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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتصار الثالث على التوالي.. إنبي يهزم مودرن فيوتشر 1-0 في الدوري

إنبي
إنبي

واصل فريق إنبي انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم /الأحد/ على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي لإنبي في بطولة الدوري، بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على كل من البنك الأهلي بنتيجة 3-1، والزمالك بنتيجة 2-1.

ويعود الفضل في انتصار إنبي اليوم إلى لاعبه التونسي رفيق كابو الذي سجل هدف الفريق البترولي واللقاء الوحيد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز، ارتقى إنبي للمركز الخامس في جدول الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط فقط عن بيراميدز المتصدر، فيما توقف رصيد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثاني.

ويقدم إنبي مستويات مميزة منذ انطلاق بطولة الدوري تحت قيادة مديره الفني تامر مصطفى، حيث لعب الفريق 6 مباريات حتى الآن، نجح في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل وحيد، وتلقى هزيمتين فقط.

أما مودرن فيوتشر، فتلقى اليوم الهزيمة الثانية هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام بيراميدز بهدف نظيف، فيما حقق الفريق أربعة انتصارات.

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