عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

بخلاف والد الطفل .. فئات يحق لها الإبلاغ عن المواليد الجدد

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (14) علي أن يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكـون التبليـغ علـي النمـوذج المعد لذلك إلي مكتب الصـحة فـي الجهـة التـي حـدثت فيهـا الـولادة إذا وجـد بهـا مكتـب أو إلـي الجهـة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلـي العمـدة فـي غيرهـا مـن الجهـات ، وذلـك علـي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . 

وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتـب الصـحة ، أو إلـي الجهـة الصـحية خـلال سـبعة أيـام مـن تـاريخ التبليغ بالولادة . وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المـدني المخـتص خـلال ثلاثـة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مطروح.. تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى الأطفال التخصصي بإشراف الحماية المدنية

راعي مصر ومؤسسة الأخوة الإنسانية توقعان بروتوكول تعاون لرعاية وعلاج الأطفال

ووفقا للمادة (15) فإن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

- والد الطفل إذا كان حاضراً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

- مـديرو المستشـفيات والمؤسسـات العقابيـة ودور الحجـر الصـحي وغيرهـا مـن الأمـاكن التـي تقـع فيهـا الولادات العمدة أو الشيخ

- كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البـالغين حتـي الدرجـة الثانيـة علـي النحـو الـذي تبينه اللائحة التنفيذية . 

- ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السـابق ، ولا يجـوز قبـول التبليـغ مـن غير الأشخاص السابق ذكرهم . 

ويجب علي الأطبـاء والمـرخص لهـن بالتوليـد إعطـاء شـهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكـد صـحة الواقعـة وتاريخهـا وأسـم أم المولـود ونوعـه ، كمـا يجـب علـي أطبـاء الوحـدات الصـحية ومفتشـي الصـحة إصـدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى . 

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4 21، 22، ،من هذا القانون ، لـلأم الحـق فـى الإبـلاغ عـن وليـدها وقيـده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتـد بهـذه الشـهادة فـى غيـر إثبـات واقعة الميلاد .

شهادة ميلاد الحجر الصحي سجل المواليد الصحة الرعاية الصحية اطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

موضوعات متعلقة

علماء يكشفون لغز مقبرة جماعية لمئات الأطفال قتلوا بالسهام بأسبانيا.. ما القصة؟

احذر ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل.. الأسباب كارثية

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة

حكومة غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ