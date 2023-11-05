بخلاف والد الطفل .. فئات يحق لها الإبلاغ عن المواليد الجدد

وفقا للقانون ..

ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (14) علي أن يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكـون التبليـغ علـي النمـوذج المعد لذلك إلي مكتب الصـحة فـي الجهـة التـي حـدثت فيهـا الـولادة إذا وجـد بهـا مكتـب أو إلـي الجهـة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلـي العمـدة فـي غيرهـا مـن الجهـات ، وذلـك علـي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتـب الصـحة ، أو إلـي الجهـة الصـحية خـلال سـبعة أيـام مـن تـاريخ التبليغ بالولادة . وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المـدني المخـتص خـلال ثلاثـة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

ووفقا للمادة (15) فإن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

- والد الطفل إذا كان حاضراً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

- مـديرو المستشـفيات والمؤسسـات العقابيـة ودور الحجـر الصـحي وغيرهـا مـن الأمـاكن التـي تقـع فيهـا الولادات العمدة أو الشيخ

- كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البـالغين حتـي الدرجـة الثانيـة علـي النحـو الـذي تبينه اللائحة التنفيذية .

- ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السـابق ، ولا يجـوز قبـول التبليـغ مـن غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب علي الأطبـاء والمـرخص لهـن بالتوليـد إعطـاء شـهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكـد صـحة الواقعـة وتاريخهـا وأسـم أم المولـود ونوعـه ، كمـا يجـب علـي أطبـاء الوحـدات الصـحية ومفتشـي الصـحة إصـدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4 21، 22، ،من هذا القانون ، لـلأم الحـق فـى الإبـلاغ عـن وليـدها وقيـده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتـد بهـذه الشـهادة فـى غيـر إثبـات واقعة الميلاد .