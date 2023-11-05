بتفكر تشترى موبايل ومحتار .. تعرف على آخر الأنواع والأسعار

في السنوات الأخيرة، شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تطورًا كبيرًا، وأصبحت التليفونات المحمولة الفئة المتوسطة خيارًا شائعًا بين المستخدمين بسبب ارتفاع الأسعار في الفئة المتميزة وتتميز هذه الفئة من الهواتف بتوفير مجموعة متنوعة من الميزات والأداء الجيد، بأسعار متوسطة .



في البداية قال أندروا لعدسة صدى البلد التلفونات المحمولة الفئة المتوسطة تبدأ من 3000 جنيه وتصل الي 7500 جنيه وتختلف باختلاف امكانيات كل جهاز ونوعه وتبدأ الأسعار من 3000 جنيه لتليفون سامسونج A04 رامات 3 جيجا ومساحة 32 جيجا وكاميرا 32 ميجا وبطارية 5000 ملي أمبير وننتقل إلي أوبو نفس الإمكانيات ولكن تزيد المساحة إلى 64 جيجا ويكون في حدود 4500 جنيه.

وأوضح أن سامسونج وشاومي أصبح يتم تصنيعهم في مصر والخامات المستخدمة فيها جيدة جدا مقارنة بالشركات الأخرى مشيرا أن التليفونات السامسونج مساحة 64 جيجا وبطارية 5000 امبير وكاميرا 50 ميجا بكسل يبدأ من 5500 جنيه.

وأشار أندرو أنه يوجد تليفونات محمولة في الفئة أقل من المتوسطة مثل نوكيا رامات 1 جيجا و مساحة ذاكرة 16 جيجا واخر 2 جيجا بمساحة تخزينية 32 جيجا بسعر تحت ال 2000 جنيه.

وتابع الفترة الحالية الإقبال الأكبر يكون على الإكسسوارات الخاصة بالتليفونات مثل الجرابات التي تبدأ من 50 جنيه للجراب بالإضافة إلى الساعات الذكية التي تبدأ من 700 جنيه والسماعات اللاسلكية التي تبدأ من 350 جنيه.



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