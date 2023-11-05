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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان ، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر ، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة  مساءً.

 

وسيحضر المؤتمر كلاً من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي ، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد ، والدكتور أبو الحسن سلام ، والفنانة ريم أحمد ، والفنان طه خليفة ،والفنان محمد صلاح آدم . وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم : الفنان  الدكتور مجدي كامل ، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان،  والكاتب الصحفي وائل السمري ، والكاتب الصحفي ضياء دندش ، والمخرج عادل عبده .

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة ، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سميرة محسن

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