فوائد مذهلة لتناول الكرنب

الملفوف أو الكرنب نبات ورقي له شكل كروي أو شبه كروي ذات أوراق مركبة فوق بعضها، له لونين إما الأبيض أو الأحمر وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات، حمض الفوليك والبوتاسيوم أيضاً، والمنغنيز، المغنيسيوم والألياف. يحتوي أيضاً على نسبة من الكربوهيدرات ولكنها ليست كبيرة.



لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائده العامة للجسم وفقا لموقع هيلثى :

نظراً للقيمة الغذائية العالية للملفوف فهو يتميز بفوائد عديدة مثل :

1- تقوية وتعزيز مناعة الجسم

2- يقي العين من الضمور البقعي

3- علاج الإمساك

4- علاج عسر الهضم

5- علاج هشاشة العظام

6- مكافحة أعراض الشيخوخة

7- التخلص من الوزن الزائد

8- علاج آلام العضلات

9- علاج الأنيميا

10- التخلص من حبوب الشباب

11- الحفاظ على قوة الأظافر ونموها

12- الحفاظ على صحة الشعر

تأثيره على جهاز المناعة :

يعمل الملفوف على تنشيط جهاز المناعة في الجسم وذلك لأنه يحتوي على فيتامين C، ويعمل على القضاء على الجذور الحرة ويكافح الالتهابات بشكل عام.

دوره في الوقاية من السرطان :

توجد مركبات في تكوين الملفوف تعمل على مكافحة السرطان وتمنع نمو الأورام السرطانية كسرطان الثدي، ويعمل الملفوف على زيادة التأثير المضاد للسرطان في الجسم.

أهميته للبشرة :

يساعد في حماية الجلد من حب الشباب وعلاجه وعلاج التهابات الجلد كذلك، ومكافحة أعراض الشيخوخة والتي تسببها الجذور الحرة.

أهميته للجهاز الهضمي وعلاج مشاكله :

يعالج الملفوف القرحة الهضمية لاحتوائه على الجلوتامين والتي تعمل على القضاء على القرحة الهضمية، كما أنه يعمل تنشيط الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، وبالتالي يعالج الإمساك لاحتوائه على الألياف.

استخدامه للتخلص من الوزن الزائد :

عند تناول الملفوف المطبوخ أو الحساء بمعدل كوب واحد فهو يعمل على خسارة الوزن والتخلص من 33 سعر حراري، لذلك ينصح بتناول إما حساء الملفوف أو عصيرالملفوف.

تأثيره على العين :

لأن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين فهو يعمل على وقاية العين من الضمور البقعي وإعتام العدسة.

دوره في حماية المخ من الزهايمر :

الملفوف بالأخص الأحمر منه يقاوم مرض الزهايمر لاحتوائه على فيتامين ك ومضادات الأكسدة التي تمنع وتحد من ترسبات الدماغ، وبالتالي تقل نسبة الإصابة بالزهايمر.

فوائده للعضلات :

عرف عن الملفوف أنه يعمل على علاج أوجاع العضلات لاحتوائه على حمض اللبنيك وهو افضل علاج لقرحة المعدة وافضل مسكن لالتهاب الاعصاب بتسخين الاوراق وتقطيعها وفرمهابالخلاط ولفها بشاش لمدة ساعة تسكن الالم بسرعة وتسكن الام الصدر للنساء بوضع ورق جرائد مع اوراق الملفوف بعدتسخينه ..