محافظ الوادي الجديد: لجنة لترسيم الحدود الإدارية بين مركزي الداخلة وبلاط

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة لترسيم الحدود الإدارية بين مركزى الداخلة وبلاط؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقًا لحدود كل مركز.

جاء ذلك خلال لقاءه عدد من مواطني مركز الداخلة،اليوم ،بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وبحث المحافظ عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها ،كما وجه المحافظ بضرورة عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.

من ناحية أخرى، تفقد «الزملوط» موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط.