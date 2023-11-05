البرغوثي: وزير السلاح النووي يعكس الأصولية الدينية اليهودية المتطرفة

علق الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قائلاً "ينتمي لحزب إستيطاني يميني متطرف، وهو حزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، وهو حزب يمثل الأصولية اليهودية المتطرفة".



وأضاف البرغوثي، خلال مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن فكر الوزير الاسرائيلي المتطرف لاتختلف كثيراً عن افكار رئيس الوزراء بنيامين ناتانياهو في التطرف لكن يختلف عنه أن الوزير غبي عندما كشف عن مايتم تداوله داخل الحكومة الاسرائيلية على العلن فرأيه ليس شخصياً وإنما يعبر عن مداولات دارت داخل أروقة حكومة اليمين "

وأوضح البرغوثي أن كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة بلغت 26 ألف طن من المتفجرات وهذه قوة تدميرية أكبر من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما

مشدداً على أن هذا العنف المفرط هو تعبير حقيقي عن سياسة حكومة تل أبيب التي ترغب في إجراء تطهير عرقي لشعب غزة.

وتابع أن حديث الوزير الاسرائيلي عن السلاح النووي لايمثل كشف سر لامتلاك تل أبيب للسلاح النووي فقط لكنه يكشف سياسة التضليل التي تمارسها حكومات إسرائيلية ومواصلة التغطية عليها من الولايات المتحدة حتى لاتسائل الوكالة الدولية للطاقة النووية تل أبيب حول تلك الاسلحة خاصة مع سعي الوكالة لاخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل "