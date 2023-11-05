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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق: نادي زد اتخذ قرارا أخلاقيا مع أحمد فتوح

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على رفض نادي زد التعاقد مع أحمد فتوح؛ بعد عرضه للبيع من قبل إدارة نادي الزمالك.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: "نادي زد وعلى رأسه سيف زاهر، أخدوا قرار أخلاقي محترم وكبير في مسألة التعاقد مع فتوح"، دون ذكر أي تفاصيل.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي، وجاء البيان كالتالي:

"إعلاء للقيم والثوابت الرياضية، التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي، ولن يتحول عنها لأي سبب.. وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول، أن اللاعبين أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة؛ قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس؛ طبقا للوائح الفيفا.

وأضاف البيان: “عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، مع توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، مع تعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني؛ لحين إعادة تشكيل الجهاز”.

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