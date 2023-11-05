عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاوي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اتفاق بين الناديين تم على انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه".

وأضاف أمير هشام: "كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف".