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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيولينة.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق على مسرح الأوبرا | صور

حفيدة عبد الرحمن
حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الحفل الاول لأوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف والذى يزور مصر لاول مرة وسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية.

وعلى المسرح الكبير الذى عُلق عليه لافتة كامل العدد، تألقت عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة ابو زهرة، حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، فى ظهورها الاول بمصر قادمة من فيينا لتشارك الاوركسترا فى عزف كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى واحدى مؤلفات الموسيقار المصرى الشهير راجح داوود بعنوان لحضة موسيقية شاركتها شقيقتها مريم ابو زهرة.

وبمهارة فائقة قاد المايسترو المخضرم فلاديمير فيدوسييف الاوركسترا الذى ضم مجموعة من ابرع العازفين ليستكمل برنامج الحفل بمتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ويستمتع الحضور بمزيج فنى شمل اعمالا غربية ومصرية فى القالب الكلاسيكى .

وكان الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا قد احتفى بالاوركسترا وقائده وعازفيه باعتباره احد اهم فرق الموسيقى الكلاسيكية فى العالم ، كما اشاد بالعازفة اميرة ابو زهرة مؤكدا انها احدى المواهب المميزة التى ينتظرها مستقبل مشرق.

ومن المقرر ان يقدم اوركسترا تشايكوفسكى الروسى حفلين اخرين اولهما على المسرح الكبير بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف مساء الاثنين 6 نوفمبر ينتقل بعدها الى مدينة الثغر ليقدم اخر عروضه فى زيارته الحالية لمصر حيث تشاركه عازفة التشيللو دالي جوتسيريف وذلك مساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

الأوبرا المصرية الاوركسترا الدكتور خالد داغر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الموسيقى الكلاسيكية

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