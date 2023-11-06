أخبار الفن| أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد.. نادين نجيم تثير الجدل بقرار ابتعادها عن التمثيل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن محمد سلام و بيومي فؤاد ، نرصد أبرزها عبر السطور التالية.

أكد الفنان محمد سلام في تصريح خاص لصدى البلد انه لم ير فيديو الفنان بيومي فؤاد سوى اليوم .

تصدر الفنان بيومي فؤاد مؤشرات البحث بعد أزمته وتصريحاته مع الفنان محمد سلام .

تعرض الفنان بيومي فؤاد ، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام .

علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مجددًا على التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا عن إحتمالية قرار اعتزالها الفن بشكل نهائي.

تحدثت الفنانة وفاء عامر، على هجوم الفنان بيومي فؤاد، بسبب اعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، قائلة إن “الطرفين لم يخطآ”.