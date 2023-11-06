أخبار الفن| أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد.. نادين نجيم تثير الجدل بقرار ابتعادها عن التمثيل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن محمد سلام و بيومي فؤاد ، نرصد أبرزها عبر السطور التالية.
أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل
أكد الفنان محمد سلام في تصريح خاص لصدى البلد انه لم ير فيديو الفنان بيومي فؤاد سوى اليوم .
عيل ملوش لزمة.. القصة الكاملة لفيديو بيومي فؤاد وهجومه على محمد سلام
تصدر الفنان بيومي فؤاد مؤشرات البحث بعد أزمته وتصريحاته مع الفنان محمد سلام .
بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم
تعرض الفنان بيومي فؤاد ، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام .
لازم أعتزل وأنا ناجحة .. نادين نجيم تثير الجدل بشأن قرار ابتعادها عن الفن
علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مجددًا على التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا عن إحتمالية قرار اعتزالها الفن بشكل نهائي.
كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام
تحدثت الفنانة وفاء عامر، على هجوم الفنان بيومي فؤاد، بسبب اعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، قائلة إن “الطرفين لم يخطآ”.