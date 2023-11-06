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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل بليغ حمدي في السعودية

بوستر حفل بليغ حمدي
بوستر حفل بليغ حمدي

طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل الموسيقار بليغ حمدي والذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 .

الحفل يحيه كل من السورية أصالة نصري، اللبنانية نانسي عجرم، التونسي صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.
 

أسعار التذاكر 

 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأسعار مختلفة الاولى بـ 2,500  ريال سعودي بينما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 1,800 ريال سعودي والفئة الثالثة 950 ريال سعودي أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 650 ريال سعودي اما الفئة الخامسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 350ريال سعودي 

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة. 

 

فعاليات موسم الرياض 2023

 في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض. ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

حفل الموسيقار بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 فعاليات موسم الرياض 2023 موسم الرياض 2023

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