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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور المنطقة لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس

مدير وكالة المخابرات
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، بيل بيرنز، سيسافر إلى عدة دول في الشرق الأوسط للقاء "عديد من نظرائه في المخابرات وزعماء الدول".

وتأتي زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" في خضم الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ووحركة حماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقا وتستمر المفاوضات بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، سيناقش بيرنز "القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في غزة، ودعم مفاوضات الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بمواصلة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع بين إسرائيل وحماس". 

كما سيعزز المدير التزام واشنطن بالتعاون الاستخباراتي مع دول المنطقة خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والأمن".

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